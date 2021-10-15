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В МИД Кабо-Верде посмеялись над планами Украины по экстрадиции Поклонской

Мир

В МИД островного государства Кабо-Верде подтвердили, что Киев связывался с властями этой страны по поводу назначения послом Натальи Поклонской.

В МИД Кабо-Верде посмеялись над планами Украины по экстрадиции Поклонской

О назначении Поклонской послом в этом государстве стало известно 13 октября, после того, как президент России подписал соответствующий указ. Известие об этом взбудоражило Киев, поскольку ранее Наталья Поклонская была крымским прокурором и поддержала воссоединение Крыма с Россией.

Бывший заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил, что Киев может начинать готовить документы на "экстрадицию" Поклонской после ее назначения российским послом в Кабо-Верде.

А еще до официального назначения Поклонской глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что у Киева может появиться возможность "испортить ей жизнь", поскольку Наталья Поклонская является гражданкой Украины. В ответ Поклонская заявила, что отказалась от украинского гражданства в 2014 году.

Источник в МИД Кабо-Верде заявил РИА "Новости", что у Украины нет никаких шансов на успех в случае, если Киев потребует экстрадиции Натальи Поклонской.

Судя по всему, власти этого островного государства не были в курсе планов Киева. Поскольку сообщение о намерении украинских официальных лиц подготовить документы на экстрадицию представитель МИД рассмеялся и сказал, что это просто шутка, на которую не стоит обращать внимание.

Стоит заметить, что у Украины своего посольство в этом государстве нет.

Сама Наталья Поклонская ранее заявила, что назначение на пост посла России в Кабо-Верде является для нее честью. Она подчеркнула, что хотела работать по дипломатической линии, ради этого обучалась в Дипломатической академии и прошла стажировку в российском МИДе.

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Любовь Степушова
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