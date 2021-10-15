Юрист поддержал идею предоставлять гражданство детям от смешанных браков

Директор Института прав человека, юрист Валентин Гефтер прокомментировал Pravda.Ru инициативу главы МИД России Сергея Лаврова о предоставлении гражданства РФ детям, родившимся в смешанных браках на российской территории или за рубежом.

"Я считаю, что если есть такое желание и государство, с другой стороны, готово по какой-то облегчённой процедуре это делать, то почему бы и нет. Только меня немножко удивляет, что это делает министр иностранных дел", — сказал Гефтер.

По мнению Гефтера, данной мерой воспользуются не так много желающих из тех богатых "стран, в которых можно получить гражданство и от этого иметь какие-то привилегии". Эта инициатива скорее подходит для развивающихся стран или тех, которые дружат с Россией, считает собеседник издания.

"Я быстрее в данном случае сторонник этого, чем вообще не давать каким-либо способом или давать в обычном порядке через вид на жительство, как по обычной процедуре. По-моему, если один из родителей — гражданин России, как минимум нужен упрощённый порядок. А если государство готово пойти даже на автоматически, ради бога, я не вижу препятствий", — подчеркнул юрист.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предложил давать гражданство детям, родившимся в смешанных браках, независимо от их места рождения.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.