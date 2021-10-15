Сенатор выступил за предоставление гражданства РФ детям в смешанных браках

Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков назвал правильной инициативу о предоставлении российского гражданства детям, которые родились в смешанных браках.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предложил давать гражданство детям, родившимся в смешанных браках, где бы они ни появились на свет.

В беседе с РИА Новости Цеков предположил, что правительство направит соответствующие законодательные поправки в Госдуму.

Сенатор отметил, что поддерживает любые инициативы, облегчающие получение гражданства РФ соотечественниками, проживающими в любой точке мира, особенно на Украине и в Белоруссии.

"Если они хотят приехать в Россию, нужно, чтобы был упрощённый порядок получения гражданства", — подчеркнул член Совфеда.

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