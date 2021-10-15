"Акции взлетают!": болгары оценили действия Путина в ситуации с газом

Подписчики болгарского издания "Факти" оценили действия Владимира Путина в условиях напряжённой ситуации на энергетическом рынке в Европе.

Сегодня во многих странах Россию обвиняют в том, что она якобы причастна к росту цен на газ. Пользователи не согласились с этим мнением. Однако они подчеркнули, что РФ выбрала выгодную "бизнес-стратегию", которая позволила вывести компанию "Газпром" на новый уровень.

"Акции "Газпрома" взлетают вверх! Это правильная бизнес-стратегия. Браво, Путин!" — восторгаются подписчики издания.

Вместе с тем они обвинили американского лидера Джо Байдена в том, что он никак не воспользовался сложившейся обстановкой. По их словам, президент США мог бы "затопить" рынок ЕС сниженным природным газом.

Добавим, 6 октября стоимость голубого топлива подорожала до 1937 долларов за тысячу кубометров, хотя еще в августе бумаги торговались на уровне 515 долларов.

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