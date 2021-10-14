Эксперт объяснил, почему США обвиняют Россию в нарушении ДРСМД

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал в беседе с Pravda.Ru, почему США требуют, чтобы Россия убрала свои ракеты из Европы, ссылаясь на Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

По словам Леонкова, ситуация выглядит странно, потому что договор прекратил своё существование ещё в начале 2019 году после того, как США вышли из него в одностороннем порядке.

Эксперт напомнил, что президент России Владимир Путин предложил установить мораторий на развёртывание ракет средней и меньшей дальности в Европе после прекращения действия ДРСМД.

"Если в Европе эти ракеты появятся, то мы, соответственно, зеркально развернём и свои ракеты. При этом не упоминалась ракета 9М729 и не упоминались установки МК41, которые стоят на базах ПРО в Румынии. Хотя мы знаем, что установка МК41 универсальная. В неё можно поставить как противоракету, так и крылатую ракету "Томагавк", так как американцы планируют крылатые ракеты оснащать маломощными ядерными боеголовками, понятное дело, мы считаем это прямой военной угрозой для Российской Федерации", — подчеркнул Леонков.

Леонков также отметил, что представитель Госдепа Джеффри Эберхарт сослался на ДРСМД, потому что "вопрос по размещению ракет средней дальности как бы буксует сейчас в Европе".

"Европа пытается заставить США разместить эти ракеты, но не хочет становиться объектом целей для российских ракет. Но для того чтобы придать этому диалогу некую антироссийскую направленность, и поднялась эта тема, что Россия такая коварная, мы требуем, чтобы она убрала ракеты, иначе мы разместим свои. То есть они пытаются перевернуть всё с ног на голову, что они размещают свои ракеты в Европе, потому что Россия не хочет убирать свои. Хотя мы там эти ракеты и не разворачиваем", — рассказал собеседник Pravda.Ru.

Ранее спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт заявил, что Россия должна убрать из Европы ракеты, которые, по мнению Вашингтона, нарушают ДРСМД.

"Россия уже нарушила ДРСМД, разместив ракеты. Так что решение заключается в том, чтобы они убрали эти ракеты", — сказал Эберхардт РИА Новости.

В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД и обвинил Россию в его длительном нарушении. Москва отвергла обвинения. Договор прекратил действие 2 августа 2019 года.

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