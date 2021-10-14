Эксперт оценил вероятность размещения военных сил США в Узбекистане

Узбекистан с большой вероятностью разрешит разместить у себя американские контртеррористические силы, заявил военный эксперт Алексей Леонков, комментируя Pravda.Ru появившуюся в СМИ информацию о намерении Пентагона обсудить с узбекскими властями соответствующую возможность.

"Пойдёт ли Узбекистан на такое? Есть высокая вероятность этого", — сказал Леонков.

Он отметил, что положительному решению вопроса о размещении американских сил способствует выход Узбекистана из ОДКБ, совершённый под влиянием США.

"Американцам, скорее всего, удастся построить там военную базу… Им когда-то удалось сделать так, что Узбекистан вышел из договора ОДКБ", — пояснил эксперт, добавив, что в политических кругах заявляют об успешности переговоров с Узбекистаном по расширению военного сотрудничества.

Леонков также напомнил, что в начале октября в Узбекистане побывала делегация из США, в которую входили представители Пентагона.

Говоря о последствиях размещения американских сил в Узбекистане, эксперт предположил, что их нахождение на территории страны позволит ей избежать вторжения террористов из Афганистана. Вместе с тем для соседних Таджикистана и Киргизии такая опасность останется актуальной.

Ранее в СМИ появилась информация о планах Пентагона обсудить с властями Узбекистана в октябре возможность размещения на территории этой страны контртеррористических сил США.

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