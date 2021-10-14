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РФ призвала отказаться от военно-тренировочной миссии ЕС на Украине

Политика

РФ призывает Киев и Брюссель отказаться от развёртывания военно-тренировочной миссии на Украине, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

РФ призвала отказаться от военно-тренировочной миссии ЕС на Украине

"Мы призываем отказаться от этого, мягко сказать, необдуманного шага", — цитирует дипломата РИА Новости.

По словам Захаровой, развёртывание военно-тренировочной миссии на Украине противоречит Минским соглашениям.

По мнению представителя МИД, следствием реализации этой инициативы станут милитаризация Украины и эскалация напряжённости в Донбассе

Кроме того, развёртывание военно-тренировочной миссии, как считает Захарова, подтолкнёт Киев к "дальнейшему саботажу Минского комплекса мер".

Ранее о планируемом создании на Украине военно-учебной тренировочной миссии ЕС заявил глава минобороны страны Андрей Таран.

"Делаем всё необходимое, чтобы уже до конца текущего года военная совещательно-тренировочная миссия из плоскости наработки юридической базы перешла в состояние практической реализации на пользу как Украине, так и ЕС", — цитирует заявление министра ТАСС.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Олег Артюков
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