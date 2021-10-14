СМИ: досрочную отставку главы Хакасии запланировали в Кремле

В Кремле планируют досрочно отравить в отставку главу Хакасии Валентина Коновалова, полномочия которого на этом посту истекают в 2023 году.

Источники, близкие к Кремлю, а также знакомые с ситуацией в Хакассии, сообщили РБК о возможной отставке главы республики зимой-весной 2022 года.

В пресс-службе губернатора агентству сообщили об отсутствии информации о возможности такого кадрового решения.

В сообщении отмечается, что член КПРФ Коновалов является единственным главой российского региона от оппозиции, кандидатура которого не согласована с Кремлём. Там коммуниста, участвовавшего в выборах 2018 года в качестве "технического кандидата" и победившего за счёт протестного голосования, сочли неготовым к губернаторскому посту.

Другие представители парламентской оппозиции, ЛДПР-овцы Сергей Фургал и Владимир Сипягин, по итогам выборов 2018 года ставшие губернаторами Хабаровского края и Владимирской области соответственно, уже не являются главами этих регионов.

Фургал, которому предъявили обвинение в организации убийств предпринимателей и покушении на убийство, находится за решёткой. Сипягин покинул пост губернатора по собственному желанию и ушёл в Госдуму.

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