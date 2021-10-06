Политолог перечислил губернаторов, которых могут отправить в отставку

Гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков рассказал, что в этом году минимум шесть губернаторов могут покинуть свои посты из-за низких рейтингов "Единой России" в нескольких субъектах РФ.

Ранее Агентство политических и экономических коммуникаций опубликовало рейтинг влияния глав субъектов РФ, из которого следует, что в этом году несколько губернаторов могут лишиться кресел, в частности, глава Хакасии Валентина Коновалова, глава Томской области Сергей Жвачкин и глава Кировской области Игорь Васильев.

Гращенков подтвердил, что эти губернаторы действительно могут уйти.

"Хакасского губернатора хотят убрать, потому что он коммунист. Уже давно хотят, но всё не убирают и почему — тоже вопрос. Возможно, из-за договорённостей элит или заменить некем", — сообщил политолог в беседе с Общественной Службой Новостей.

Кировский губернатор и глава Ярославской области Дмитрий Миронов могут лишиться постов из-за недостаточно высокого рейтинга голосования за "Единую Россию”, отметил Гращенков. Что касается Жвачкина из Томской области, то его могут отправить в отставку из-за возраста и слишком мягкой политики. Последнее сделало Томск достаточно оппозиционным городом, считает эксперт.

Кроме уже упомянутых губернаторов, в зоне риска находятся губернатор Саратовской области Валерий Радаев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, заявил гендиректор Центра развития региональной политики.

Тем не менее, есть губернаторы, которые проявили неэффективность в борьбе с пандемией и накопили большой внутренний долг, но всё равно сохраняют должность, добавил Гращенков.

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