Илья Гращенков: "Точка поставлена, Кремль будет диктовать новую повестку"

Сенатор Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников внесли в Госдуму законопроект о единой системе публичной власти в РФ. Авторы законопроекта подчёркивают, что речь идёт о реализации положений Конституции о единой системе публичной власти и совершенствовании организации публичной власти в регионах.

Вот, в частности, некоторые из инициатив, которые содержатся в законопроекте:

снимается ограничение на два срока губернаторства подряд ;

; всех руководителей регионов предлагается именовать главами регионов ;

; равные пятилетние сроки для исполнения полномочий как губернатора, так и депутатов региональных заксобраний;

органы публичной власти различных уровней могут получить право обращаться в Госсовет для разрешения споров, в том числе по вопросу передачи их полномочий;

расширяются основания для досрочного прекращения полномочий глав регионов в связи с утратой доверия президента РФ.

Вводятся такие меры ответственности для глав регионов, как

предупреждение,

выговор,

отрешение от должности

и временное отстранение от исполнения обязанностей.

Но только главами регионов законопроект не ограничивается. В частности, документ закрепит право федеральных органов власти участвовать в формировании региональных министерств в сферах образования, финансов, здравоохранения, а также жилищного и строительного надзора. Кроме того, унифицируется порядок внесения регионами законопроектов в Госдуму.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение снять для глав регионов ограничение на избрание более чем на два срока подряд, отметил, что "здесь нет единой позиции".

"Законопроект пойдёт, когда начнётся работа в парламенте, и тогда будет понятна конкретика. Что касается сменяемости власти, то, конечно, президент является сторонником сменяемости власти, но это не должно быть навязчивой идеей, которая мешает работе", — сказал Песков.

Кроме того, он отметил, что Путин с пониманием относится к специфике регионов, где глава субъекта РФ имеет статус президента, но в перспективе в этом вопросе желательно прийти к единообразию. Упомянут при этом был Татарстан — единственный из российских регионов, главой которого является президент.

Политолог Илья Гращенков отметил, что слухи о том, что он будет внесён в Госдуму, появились ещё полгода назад.

"Значит, закон начал разрабатываться чуть раньше. Поэтому после принятия поправок к Конституции, видимо, как раз и начали закон писать. Это дело достаточно долгое. Плюс в преддверии выборов в Госдуму вносить какие-то новые, достаточно скандальные законопроекты…" — сказал эксперт Pravda.Ru на вопрос, почему законопроект не был внесён в Госдуму раньше.

При этом, отметил он, "очевидно, что его (законопроект. — Ред.) все связывают с обнулением губернаторских сроков по примеру того, как обнулились президентские сроки.

"Выборы закончены, точка поставлена, сейчас начинается новая повестка, которую Кремль будет диктовать в своих интересах. Очевидно, что сейчас интересы в консервации системы. То есть "социалка" падает, экономика тоже, достаточно нестабильная ситуация в стране. Поэтому вместо экспериментов с допуском в региональную политику новых игроков, видимо, решено более "законсервировать" ситуацию", — полагает Илья Гращенков.

"Например, тот же Сергей Собянин может претендовать на переизбрание мэром, хотя его сроки подходят к концу (если не будет досрочных выборов, то в 2023 году. — Ред.). Достаточно большой список, на самом деле, регионов, в которых в следующем году планируются выборы губернаторов. Соответственно, Алексей Дюмин в Тульской области переизбрался, теперь может ещё. Рустам Минниханов в Татарстане, Андрей Бочаров в Волгоградской области… На самом деле больше десяти, наверное, даже 15 губернаторов", — отметил политолог в интервью Pravda.Ru.

"Всё это консервирует систему накануне возможного старта трансфера власти, потому что в 2024 году Путин должен будет решить, всё-таки идёт он на очередной срок или нет. Для этого система должна быть максимально укреплена, чтобы не допустить — особенно в регионах — какого-то дисбаланса", — подчеркнул Илья Гращенков.

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