Стало известно, когда Виктория Нуланд встретится с замглавы администрации Кремля

Уже на этой неделе заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд прилетит в Россию на переговоры с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком.

По информации РИА Новости, официальный представитель госдепартамента США пробудет в Москве три дня. Дмитрий Козак встретится с Нуланд в среду, 13 октября.

Кроме того, в соответствии с запросом Вашингтона она проведёт дипломатические переговоры с другими российскими чиновниками, в том числе с заместителем руководителя МИД РФ Сергеем Рябковым.

Программу визита Нуланд в Россию пока не раскрывают. Известно лишь, что она намерена обсудить с коллегами из РФ вопросы двусторонней, региональной и глобальной повесток.

Добавим, Виктория Нуланд — один из главных специалистов в администрации Джо Байдена по России и странам бывшего Советского Союза.

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