Уже на этой неделе заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд прилетит в Россию на переговоры с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком.
По информации РИА Новости, официальный представитель госдепартамента США пробудет в Москве три дня. Дмитрий Козак встретится с Нуланд в среду, 13 октября.
Кроме того, в соответствии с запросом Вашингтона она проведёт дипломатические переговоры с другими российскими чиновниками, в том числе с заместителем руководителя МИД РФ Сергеем Рябковым.
Добавим, Виктория Нуланд — один из главных специалистов в администрации Джо Байдена по России и странам бывшего Советского Союза.
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