The Washington Post: НАТО выслала российских дипломатов из-за резкости Лаврова

Вчера стало известно об очередной "недружественной" по отношении к России "выходке" руководства блока НАТО — решении выгнать восьмерых российских дипломатов — членов делегации страны в военном альянсе и обвинении их в шпионаже.

При этом руководство блока в очередной раз повторило мантру о том, что НАТО "остаётся открытым для конструктивного диалога”.

Напомним, что ранее — в 2018 году — НАТО уже сократила размер российской делегации с 30 до 20 дипломатов в 2018 году после того, как Сергей Скрипаль был отравлен в Великобритании, а западные спецслужбы посчитали это попыткой убийства российскими агентами.

Дипломатический пинг-понг

Новые высылки последовали после встречи за закрытыми дверями между Генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в прошлом месяце.

Встреча, по просочившимся в прессу сведениям, получилась "жаркой".

Во время встречи Лавров обвинил НАТО в поддержке неонацистов на Украине и "отказе от Афганистана".

Как сообщает сегодня газета The Washington Post со ссылкой на "европейского чиновника и человека, знакомого с этой встречей", Лавров также заявил, что Совет "Россия-НАТО", созданный в 2002 году для содействия сотрудничеству между двумя сторонами, был бессмысленным и вместо конструктивного диалога страны-члены НАТО "часто объединяются против России".

"Столтенберг в ответ выразил обеспокоенность агрессивными действиями России в Украине, её поддержкой Белоруссии и гибридными действиями против союзников по НАТО, включая вмешательство в выборы", — цитирует издание слова своего анонимного источника.