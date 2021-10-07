Вчера стало известно об очередной "недружественной" по отношении к России "выходке" руководства блока НАТО — решении выгнать восьмерых российских дипломатов — членов делегации страны в военном альянсе и обвинении их в шпионаже.
При этом руководство блока в очередной раз повторило мантру о том, что НАТО "остаётся открытым для конструктивного диалога”.
Напомним, что ранее — в 2018 году — НАТО уже сократила размер российской делегации с 30 до 20 дипломатов в 2018 году после того, как Сергей Скрипаль был отравлен в Великобритании, а западные спецслужбы посчитали это попыткой убийства российскими агентами.
Новые высылки последовали после встречи за закрытыми дверями между Генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в прошлом месяце.
Встреча, по просочившимся в прессу сведениям, получилась "жаркой".
Во время встречи Лавров обвинил НАТО в поддержке неонацистов на Украине и "отказе от Афганистана".
Как сообщает сегодня газета The Washington Post со ссылкой на "европейского чиновника и человека, знакомого с этой встречей", Лавров также заявил, что Совет "Россия-НАТО", созданный в 2002 году для содействия сотрудничеству между двумя сторонами, был бессмысленным и вместо конструктивного диалога страны-члены НАТО "часто объединяются против России".
"Столтенберг в ответ выразил обеспокоенность агрессивными действиями России в Украине, её поддержкой Белоруссии и гибридными действиями против союзников по НАТО, включая вмешательство в выборы", — цитирует издание слова своего анонимного источника.
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Британское издание Express сообщает, что США якобы обратились за помощью к России и странам ОПЕК из-за роста цен на энергоносители. Однако это обращение было отвергнуто.