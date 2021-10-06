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В Госдуме отреагировали на решение НАТО выслать восемь российских дипломатов

Политика

Решение НАТО сократить российскую миссию до десяти человек является враждебным и свидетельствует о недружественным настрое Североатлантического альянса по отношению к России, заявил Pravda.Ru депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

В Госдуме отреагировали на решение НАТО выслать восемь российских дипломатов

"НАТО еще раз подтверждает, что это действительно враждебная России организация, поскольку высылка дипломатов –– это всегда один из самых ярких признаков недружественного настроя каких-либо стран, либо страновых объединений в отношении отдельного взятого государства или группы государств", –– сказал парламентарий. 

Ранее СМИ сообщали о том, что в НАТО приняли решение о высылке восьми сотрудников миссии России при Североатлантическом альянсе, а также о сокращении ещё двух позиций.

Позднее источник РИА Новости в НАТО подтвердил эти данные и раскрыл подробности соотетствующего решения.

"Мы подтверждаем, что лишили аккредитации восемь сотрудников российского представительства при НАТО, которые были незаявленными сотрудниками российской разведки. Мы также можем подтвердить, что сократили число доступных для Российской Федерации аккредитаций при НАТО до десяти", — сказал собеседник агентства.

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Автор: Кирилл Горшенин, Куратор: Олег Артюков
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