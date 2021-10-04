"Очищение морозом": экономист предрёк Украине "газовую инквизицию"

Экономист Алексей Кущ считает, что в ближайшее время на Украине начнётся газовый кризис. Он покажет, насколько успешными были изменения в энергетической отрасли государства.

В статье для издания "Главред" эксперт подчеркнул, что пока не прекратится схема с виртуальным реверсом, оценить настоящие объёмы внутренней добычи газа на Украине не представляется возможным. Также открытым остаётся вопрос о том, какой уровень дефицита голубого топлива ожидается в холодный период.

"Очищение кризисом. Точнее морозом. В средние века инквизиция очищала огнём. Сейчас "газовая инквизиция" будет очищать экономику и население морозом и тарифами", — убеждён Кущ.

Он добавил, что только после уменьшения транзита газа из России и роста котировок на европейских рынках можно будет понять, нужны ли были реформы в "Нафтогазе".

Также, по мнению экономиста, негативный отклик Киева на контракт Венгрии с компанией "Газпром" связан с тем, что с недавних пор внутренний реверс в страну во многом переместился из Словакии в Венгрию. Он убеждён: закрытие этого направления означает, что зарабатывать на прокладках в Люксембурге и Швейцарии уже не получится.

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