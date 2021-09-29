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Мураев: из-за "тупости" Украина может не пережить холода

Политика

По словам экс-парламентария, газовые хранилища Украины пустеют, а впереди зима. Евгений Мураев заявил, что голубое топливо Незалежной может поставить только "Газпром", но из-за политических настроений Киева, стране придётся туго.

Мураев: из-за "тупости" Украина может не пережить холода

"Для этого нужно ввести прямые переговоры. А как? Мы не можем, у нас война. А войну мы тоже решить не можем, потому что по Крыму говорить не хотят. То есть власть придумывает, почему мы не можем", — сказал Мураев в эфире телеканала "НАШ".

Газ, который поступает сейчас из Словакии, по мнению бывшего депутата, выходит стране в "копеечку". Украина не может себе позволить переплачивать миллионы. Экс-парламентарий привёл в пример Белоруссию, которая покупает газ по 135 долларов, тогда как Незалежной необходимо заплатить больше тысячи.

"Белоруссия выиграет, Германия выиграет, а все, кто занимаются популизмом, проиграют, и заплатят за это граждане", — резюмировал Мураев.

Бывший депутат добавил, что Украине несут угрозу не другие страны, а собственная "тупость".

Ранее Мураев жёстко высказался по поводу политиков Незалежной и назвал правящую элиту "идиотами у власти". 

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
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