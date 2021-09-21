Мураев назвал правящую элиту Украины "идиотами у власти"

По мнению экс-депутата Верховной Рады Евгений Мураев, из-за отказа сотрудничества с Россией, Украина теперь переплатит за газ больше шести миллиардов долларов. А голубого топлива стране едва ли хватит до конца года и необходимо ещё минимум десять миллиардов кубов.

"Чем они думали? Почему мы будем теперь покупать по цене, которая поставит на колени всю нашу промышленность и население?", — высказался Евгений Мураев в эфире телеканала "НАШ".

Мураев считает, что ответственность за положение дел в стране с голубым топливом несёт непосредственно Владимир Зеленский. Ответив отказом на предложение России, Киев выстроил для себя "печальную перспективу".

"Не хочется идиотов у власти называть идиотами и реально говорить, чем это закончится", — резюмировал Мураев.

Экс-депутат назвал политику нынешней власти Украины "недальновидной".

Ранее Pravda.Ru писала, почему цены на газ снова "рванули вверх".

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