Песков ответил на вопрос о "красивой переводчице" на встрече с Трампом

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переводчиков на переговоры с президентом России отбирает Министерство иностранных дел РФ, а не Владимир Путин.

Бывшая пресс-секретарь Дональда Трампа Стефани Гришэм написала книгу, в которой привела слова экс-советника бывшего президента США по России Фионы Хилл. Она считала, что Путин специально взял "привлекательную брюнетку"-переводчицу на переговоры с Трампом, чтобы отвлечь своего коллегу. Встреча двух лидеров, о которой идёт речь, состоялась в Японии в 2019 году.

Дмитрий Песков развеял это предположение, отметив, что администрация президента направляет в МИД заявку на переводчиков, а их, в свою очередь, отбирает внешнеполитическое ведомство.

"Путин сам не участвует в этом процессе", — сказал Песков в беседе с РИА Новости.