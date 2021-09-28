В Кремле обозначили повестку переговоров Путина и Эрдогана

Завтра, 29 сентября, российский лидер Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведут дипломатические переговоры в Сочи. Политики уже определились с повесткой предстоящей встречи.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, Путин обсудит с Эрдоганом возможность продолжения российско-турецкого сотрудничества в сферах политики, экономики и торговли. Кроме того, президенты обменяются своими взглядами по поводу актуальных международных событий.

Главы государств также планируют заострить внимание на способах смягчения напряжённой обстановки в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил о том, что между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом складываются доверительные рабочие отношения, которые располагают к дальнейшему серьёзному диалогу.

По его словам, руководители России и Турции продолжат совместно решать возникающие проблемы и взаимодействовать в стратегически важных отраслях.

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