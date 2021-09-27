Эрдоган может признать Крым взамен на "Новую османскую империю"

Президент Турции Реджеп Эрдоган совершенно напрасно заявил о том, что его страна не признает Крым российской территорией и намерена защищать национальный суверенитет Украины, — это ему, что называется, "ещё икнётся".

Иностранные журналисты по этому поводу имеют очень однозначное мнение. Особенно такие высказывания были неуместны накануне предстоящего визита Реджепа Эрдогана в Россию и накануне его встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

Как отметили в издании Farda, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выступление президента Турции на Генеральной (76-й) Ассамблее ООН и сообщил о "сожалениях" России по поводу его слов.

Напомним, Эрдоган отметил, что воссоединение Крыма с Россией якобы "является грубым нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины".

Разумеется, Эрдоган не мог не знать, что такие слова вызовут весьма болезненную реакцию официальной Москвы.

Анализируя прозвучавшие в Кремле комментарии на заявления Эрдогана, некоторые эксперты предполагают, что президент Турции стремился к тому, чтобы непременно быть услышанным в России вообще и в Крыму в частности.

Поскольку все знают, что Турцию и татар Крыма ещё со времён Османской империи связывали особые отношения, то эти слова можно трактовать как трансляцию идей неоосманизма.

Эрдоган пытается представить Турцию защитником интересов всех тюрок, хотя речь о том, чтобы вернуть Турции протекторат над Крымом, каковой был у Османской империи вплоть до конца XVIII-го столетия, не идёт.

По идее, Эрдогану нужно напомнить про свою значимость для мусульманского мира с помощью громких и решительных заявлений, тем более звучащих с трибуны Генассамблеи ООН.

С учётом того, что позиция Эрдогана по Крыму как раз согласуется и с официальным подходом НАТО, солидарность продемонстрирована.

Впрочем не исключён и такой вариант, что это торг: согласившись признать Крым частью России, турецкий лидер будет добиваться от последней каких-либо более необходимых уступок, в частности, на Ближнем Востоке.

Журналисты напомнили, что визит Эрдогана в Россию и переговоры с российским коллегой должны пройти 29 сентября.

Также стоит держать в поле зрения заявление Эрдогана и о том, что после вывода американских войск из Афганистана США следует сделать то же в Сирии и Ираке,.

Эрдоган в интервью телеканалу CBS заявил, что "если бы у меня был выбор, то я хотел бы, чтобы они ушли из Сирии и Ирака точно так же, как они вывели войска из Афганистана". Любые страны и правительства вправе самостоятельно принимать решения о своём будущем, резюмировал Эрдоган.

Этот его пассаж на самом деле относился к тому вопросу, который он едет обсуждать в Кремле. Возможно, Эрдоган попросит, чтобы российские ВКС не уничтожали три тысячи турецких военнослужащих, которых он перебросил на территорию Сирии в провинцию Идлиб якобы для пресечения потока беженцев.

Как отмечают авторы проекта "Кремлёвская прачка", если раньше в Идлибе находились только турецкие посты и турецкая прокси-армия под названием "Свободная сирийская армия", то теперь там разместились регулярные части, что однозначно является официальной оккупацией части сирийской территории.

"Бедолагу Эрдогана любой поймёт, поскольку он железобетонно не имеет шанса быть переизбранным. Так он для набора очков решил захватить чужую землю, чтобы избрали? Он в каком веке живёт? Османской империи давно нет. Интересная партия. Ход за Путиным и Асадом", — подытожили эксперты.

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