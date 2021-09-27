EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Александр Шторм

Эрдоган может признать Крым взамен на "Новую османскую империю"

Мир

Президент Турции Реджеп Эрдоган совершенно напрасно заявил о том, что его страна не признает Крым российской территорией и намерена защищать национальный суверенитет Украины, — это ему, что называется, "ещё икнётся".

Эрдоган может признать Крым взамен на "Новую османскую империю"

Иностранные журналисты по этому поводу имеют очень однозначное мнение. Особенно такие высказывания были неуместны накануне предстоящего визита Реджепа Эрдогана в Россию и накануне его встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

Как отметили в издании Farda, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выступление президента Турции на Генеральной (76-й) Ассамблее ООН и сообщил о "сожалениях" России по поводу его слов.

Напомним, Эрдоган отметил, что воссоединение Крыма с Россией якобы "является грубым нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины".

Разумеется, Эрдоган не мог не знать, что такие слова вызовут весьма болезненную реакцию официальной Москвы.

Анализируя прозвучавшие в Кремле комментарии на заявления Эрдогана, некоторые эксперты предполагают, что президент Турции стремился к тому, чтобы непременно быть услышанным в России вообще и в Крыму в частности.

Поскольку все знают, что Турцию и татар Крыма ещё со времён Османской империи связывали особые отношения, то эти слова можно трактовать как трансляцию идей неоосманизма.

Эрдоган пытается представить Турцию защитником интересов всех тюрок, хотя речь о том, чтобы вернуть Турции протекторат над Крымом, каковой был у Османской империи вплоть до конца XVIII-го столетия, не идёт.

По идее, Эрдогану нужно напомнить про свою значимость для мусульманского мира с помощью громких и решительных заявлений, тем более звучащих с трибуны Генассамблеи ООН.

С учётом того, что позиция Эрдогана по Крыму как раз согласуется и с официальным подходом НАТО, солидарность продемонстрирована.

Впрочем не исключён и такой вариант, что это торг: согласившись признать Крым частью России, турецкий лидер будет добиваться от последней каких-либо более необходимых уступок, в частности, на Ближнем Востоке.

Журналисты напомнили, что визит Эрдогана в Россию и переговоры с российским коллегой должны пройти 29 сентября.

Также стоит держать в поле зрения заявление Эрдогана и о том, что после вывода американских войск из Афганистана США следует сделать то же в Сирии и Ираке,.

Эрдоган в интервью телеканалу CBS заявил, что "если бы у меня был выбор, то я хотел бы, чтобы они ушли из Сирии и Ирака точно так же, как они вывели войска из Афганистана". Любые страны и правительства вправе самостоятельно принимать решения о своём будущем, резюмировал Эрдоган.

Этот его пассаж на самом деле относился к тому вопросу, который он едет обсуждать в Кремле. Возможно, Эрдоган попросит, чтобы российские ВКС не уничтожали три тысячи турецких военнослужащих, которых он перебросил на территорию Сирии в провинцию Идлиб якобы для пресечения потока беженцев.

Как отмечают авторы проекта "Кремлёвская прачка", если раньше в Идлибе находились только турецкие посты и турецкая прокси-армия под названием "Свободная сирийская армия", то теперь там разместились регулярные части, что однозначно является официальной оккупацией части сирийской территории.

"Бедолагу Эрдогана любой поймёт, поскольку он железобетонно не имеет шанса быть переизбранным. Так он для набора очков решил захватить чужую землю, чтобы избрали? Он в каком веке живёт? Османской империи давно нет. Интересная партия. Ход за Путиным и Асадом", — подытожили эксперты.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

"Эрдоган завидует Путину"
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы крым сирия турция башар асад война в сирии дмитрий песков владимир путин генассамблея оон
Новости
Жильцов пятиэтажки эвакуировали из-за взрыва газа на Ставрополье
Бросивший в Макрона яйцо кричал: "Да здравствует революция"
Эксперт о кандидате в канцлеры ФРГ: "Шольц - политик, лишённый эмоций"
Путин: россияне должны почувствовать движение России вперёд
Выяснились новые подробности болезни Ларисы Гузеевой
Врач о влиянии COVID-19 на детей: "Нервная система напоминает пожилого человека"
Эксперт рассказал, "под кого" писали законопроект о губернаторских сроках
Путин: бедность ещё не побеждена в России
На могиле Олега Табакова установили необычный памятник
Врач рассказал, какие инфекции могут быть на упаковке продуктов
Последние материалы
Жильцов пятиэтажки эвакуировали из-за взрыва газа на Ставрополье
Бросивший в Макрона яйцо кричал: "Да здравствует революция"
Эксперт о кандидате в канцлеры ФРГ: "Шольц - политик, лишённый эмоций"
Выборы в Германии: партия Шольца обгоняет партию Меркель
Путин: россияне должны почувствовать движение России вперёд
Природа есть природа: люди не смогут обходиться без груминга
Выяснились новые подробности болезни Ларисы Гузеевой
Эрдоган может признать Крым взамен на "Новую османскую империю"
Врач о влиянии COVID-19 на детей: "Нервная система напоминает пожилого человека"
Эксперт рассказал, "под кого" писали законопроект о губернаторских сроках
Популярное
Здоровье
Российские учёные рассказали, кто не заразится COVID-19 и причём тут герпес

Российские учёные объяснили, при каких заболеваниях коронавирус "не возьмёт".

Российские учёные рассказали, кто не заразится COVID-19 и причём тут герпес
Врач рассказал, на кого "нацелилась" четвёртая волна COVID-19
Здоровье
Врач рассказал, на кого "нацелилась" четвёртая волна COVID-19
Политика. Новости и аналитика
Политический эксперт из Киева: Запад "откровенно кинул" Украину
Мир. Новости мира
Эрдоган разочаровался в Байдене и готов опять "развернуться" к России
Ирина Гусакова Шафрановая королева готова бороться с талибами* за свой бизнес Ирина Гусакова Ирина Шлионская Природа есть природа: люди не смогут обходиться без груминга Ирина Шлионская Усам Оздемиров В Вашингтоне осеннее обострение. Ждать ли нам новых санкций? Усам Оздемиров
Политика. Новости и аналитика
Талибы*: Таджикистан вмешивается в дела Афганистана
Политика. Новости и аналитика
Песков назвал причину, почему Зеленский не хочет встречаться с Путиным
Путин удивил Шойгу размером палатки и показал "камин"
Политика. Новости и аналитика
Путин удивил Шойгу размером палатки и показал "камин"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников