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Экс-депутат рассказал о фасильфикациях в ходе осенних выборов в Госдуму

Политика

Депутат Госдумы III созыва, президент Института региональных проектов и законодательств Борис Надеждин в интервью Pravda.Ru рассказал о том, что на прошедших парламентских выборов наблюдатели фиксировали нарушения в ходе подсчета голосов.

Экс-депутат рассказал о фасильфикациях в ходе осенних выборов в Госдуму

"У меня в Подмосковье (я в Московской области), не было этого электронного
голосования. У нас всё руками или КОИБы (комплексы обработки избирательных бюллетеней, устройства для подсчета голосов. –– Pravda.Ru)... У меня, естественно, на всех участках в Долгопрудном, в Химках были наблюдатели. Я говорю про подсчет голосов. У меня есть (очень корректно скажу), серьезные основания предполагать, что на многих участках в городе Химки были вбросы за «Единую Россию»", –– рассказал собеседник Pravda.Ru.

Он отметил, что в дальнейшем планирует изучить данные прецеденты и, в случае подтверждения подозрений, инициировать судебное дело по факту нарушений.

"Я заказал просмотр видео, но вы знаете, по новому закону не каждый человек может смотреть видео, а только кандидат. Я запросил просмотр видеозаписи. Я думаю, что я там всё увижу, в ближайшие, наверное, недели точно скажу. Но у меня серьезные основания полагать, потому что мои наблюдатели зафиксировали нарушения. В Химках всё было: и ручки с исчезающими чернилами в кабинках для голосования –– это вообще хит такой был химкинский", –– объяснил Надеждин.

С 17 по 19 сентября 2021 года в России прошли выборы в Госдуму. "Единая Россия"  получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" – 13, "Гражданская платформа", "Родина", "Партия роста" - по 1, самовыдвиженцы - 5 мандатов. 

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Автор: Редакция Правда.Ру, Куратор: Олег Артюков
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