Запрет на работу в такси водителей с судимостью предложил ввести кабмин РФ

В России водителям, имеющим непогашенные судимости за тяжкие и особо тяжкие преступления, могут запретить работать в такси и пассажирских перевозках. Законопроекты, предусматривающие введение запрета, внёс в Госдуму российский кабмин.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на законопроекты, правительство предлагает внести в Трудовой кодекс РФ статью, предусматривающую запрет на работу водителями такси и наземного транспорта всем, у кого есть судимость за

грабёж,

изнасилование и насильственные действия сексуального характера,

разбой,

терроризм,

убийство

и другие тяжкие и особо тяжкие преступления

не только в России, но и в странах Евразийского экономического союза.

Законопроектами предусмотрено также предоставление работодателям уже работающими водителями такси, автобусов, троллейбусов и трамваев справок об отсутствии судимости в срок до 1 марта 2023 года.

Справку об отсутствии судимости по тяжким и особо тяжким преступлениям предложено требовать при регистрации индивидуальных предпринимателей для работы в такси или пассажирских перевозках.

Кроме того, в уставе автомобильного и городского электротранспорта предполагается ввести запрет на выпуск на линию водителей, судимых по тяжким и особо тяжким статьям.

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