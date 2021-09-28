В России водителям, имеющим непогашенные судимости за тяжкие и особо тяжкие преступления, могут запретить работать в такси и пассажирских перевозках. Законопроекты, предусматривающие введение запрета, внёс в Госдуму российский кабмин.
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на законопроекты, правительство предлагает внести в Трудовой кодекс РФ статью, предусматривающую запрет на работу водителями такси и наземного транспорта всем, у кого есть судимость за
не только в России, но и в странах Евразийского экономического союза.
Законопроектами предусмотрено также предоставление работодателям уже работающими водителями такси, автобусов, троллейбусов и трамваев справок об отсутствии судимости в срок до 1 марта 2023 года.
Справку об отсутствии судимости по тяжким и особо тяжким преступлениям предложено требовать при регистрации индивидуальных предпринимателей для работы в такси или пассажирских перевозках.
Кроме того, в уставе автомобильного и городского электротранспорта предполагается ввести запрет на выпуск на линию водителей, судимых по тяжким и особо тяжким статьям.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Российские учёные объяснили, при каких заболеваниях коронавирус "не возьмёт".