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Автор Владимир Белый

Сколько, как, куда: откровения крымского таксиста

Туризм » Регионы » Россия

Такси в Крыму — вопрос, которым задается каждый, кто приезжает в это замечательное место. Можно услышать об этой услуги многое — и от местных жителей, и от отдыхающих впервые и "с опытом".

Попробуем разобраться, кто же прав — те, кто ругает крымское такси или те, кто его расхваливает. Сразу скажу — по-своему правы обе стороны.

Начнем с того, что рынок перевозок в Крыму очень большой и специфический — он огромен в сезон и умирает в зимний период. Но в любое время очень многие хотят заработать за рулем — или просто выжить в наше непростое время.

Есть огромное количество предложений "доставить вас от точки А в точку Б" — что по городам Крыма, что из аэропорта на побережье. Эти услуги пытаются оказать все — кто хочет и может заработать: и "бомбилы" на улицах, в аэропорту или на ж/д вокзале, и всеми "любимые" местные агрегаторы, интернет пестрит обилием рекламируемых сайтиков "псевдотакси" — не имеющего ничего общего с настоящим такси.

Также существует древний аналог интернета — это банальные любые заборы и столбы, на которых предлагают услуги такси в Крыму и трансферов.

Вот только, как и в случае обращения "с сайта в интернете", туриста продадут по демпинг-цене как попутного пассажира водителю, который хочет вернуться в ту или иную точку Крыма. Человек думает, что его везет по Крыму настоящее такси — ведь он же "заказал перевозку", а его везет… обычный человек после работы, который едет в ту же сторону.

Давайте попробуем разобраться во всем этом многообразии!

Сразу — ремарка. В Крыму нет привычных многим россиянам такси-агрегаторов "большой тройки". Они банально не "заходят" в Крым, опасаясь санкций в отношении своих подразделений, хотя один из них — судя по тем же интернет-СМИ и слухам в телеграм-каналах так или иначе планирует "рассмотреть возможность".

Но, как было в легендарном фильме "обязательно, весь мир в труху — но потом".

С одной стороны, местные водители ждут их появления (привычные для туриста способы заказа, большое количество заявок). с другой — понимают, что "большие" агрегаторы в итоге приведут водителя в состояние "белка в колесе за копейки", добавив к этом обязательный брендинг, требования к машинам и, главное, обрушив сложившиеся цены.

Начнем с потребителей услуг. Первые из них — местные жители, которые пользуются такси круглый год и как никто другой видят, как меняется рынок, условия и цена перевозок. В каждом городе есть свои диспетчерские службы и приложения. Дальше все просто — позвонил или нажал на кнопку, ничего нового.

Что касается стоимости проезда, то в течение года она отличается существенно (это в большей степени относится к курортным городам) и может меняться в разы по одному и тому же маршруту. А вот цена на трансфер по межгороду остается практически неизменной круглый год.

Низкая цена на заказы такси по городам Крыма зимой обусловлена только практически полным отсутствием отдыхающих, что "заставляет" местные агрегаторы и службы бороться за местного клиента — они держат низкие цены, конкурируя друг с другом и заставляя таксистов работать практически "в ноль", а то и в "минус".

С приходом летнего периода ситуация меняется категорически и все оживает. Количество туристов и пробки растут в геометрической прогрессии, а в месте с ними растет и цена.

Так как я сам — местный "абориген" (из Ялты), то и будем рассматривать такси на ЮБК (Южном берегу Крыма).

Итак, рынок услуг такси в Крыму на ЮБК можно разделить на несколько направлений:

  • Перевозки в такси по городам
  • Трансферы на такси в аэропорт Крыма
  • Эскурсии

С первым пунктом все весьма просто — турист делает звонок диспетчеру (найдя телефоны в интернете или на столбе), нажав кнопку в скачанном приложении — да просто поднятая у бордюра рука творит чудеса.

Есть минус — вызвав машину, ее можно ждать и 20, и 40 минут, а временами и не дождаться вовсе. Виной тому — пробки, которые блокируют курортные города в сезон на несколько часов.

А вот с трансфером из аэропорта "Симферополь" и в аэропорт (на вокзал(дела обстоят интереснее.

Отдыхающие — прилетающие или приезжающие на поездах в 90% случаев заказывают трансфер из аэропорта по Крыму заранее, за несколько дней или даже недель.

Первый способ. В идеале — они бронируют машины у проверенных ранее водителей, с которыми они ездили ранее или используя советы знакомых (самый популярный способ — передавать телефоны "своего" таксиста другим).

Второй способ - найти такси в Крыму через интернет и сделать заказ там (тоже большой объем перевозок).

Третий способ - конечно, агрегаторы (местные и "огрызки" одного из федеральных, который не боится санкций).

Первый и третий способ — надежны, но более дорогие, чем "найти в интернет и заказать такси по Крыму".

Поиск дешевого такси в Крыму через интернет для кошелька выгоднее, но не всегда надежен. Риски таковы — при заказе через один из сотен "расплодившихся" сайтов про такси в Крыму машина может вовсе не приехать или оказаться не того класса, что вы заказали.

Почему так получается?

Потому, что в таких "фирмах такси Крыма" нет ни машин, ни водителей, а есть только красиво сделанный и раскрученный сайт, заказы с которого предприимчивые люди продают в телеграм-, вайбер, и вацап-чатах тем, кто едет попутно в вашем направлении.

А это, как вы понимаете — лотерея: продали вас попутному водителю — вы уехали, не продали или водитель отказался в последний момент — не уехали. Дело в том, что водители с таких заказов получают в лучшем случае 70%, а чаще и всего 50% — понятно, что даже при попутной поездке им это не выгодно. Любой таксист будет искать заказ "пожирнее", а в сезон найти "дорогую поездку" для таксиста не так и сложно.

Одним словом, имейте в виду — попытка сэкономить 300-400 рублей на трансфере по приезду или отъезду и выбор "самого дешевого варианта такси по Крыму" может сыграть с вами злую шутку.

С экскурсиями же все просто. Турист может купить билет на автобус и с большим количеством людей отправиться в путешествие — или заказать индивидуальную экскурсию с экскурсоводом. Третий вариант — нанять местного водителя, одновременно являющегося знатоком нужных и красивых мест.

Такое, традиционно, делается по рекомендациям знакомых, друзей и отзывам, проверенным уже много лет. По итогам удачной экскурсии вы, конечно же, будете рекомендовать местного водителя других своим близким и друзьям — чему и клиент будет рад (гарантия интересной и безопасной экскурсии), и таксист будет очень рад — получив постоянных клиентов, увеличив "рабочую базу".

Конечно есть вопрос, который можно услышать от многих "материковых" водителей и пассажиров- сколько же зарабатывают водители в Крыму?

Мы - местные — можем честно ответить, что здесь всё индивидуально (как и в других регионах страны). Кто-то работает в "экономе", а кто-то в "бизнесе"; у кого-то своя, а у кого-то арендованная машина. Многие работают с постоянными клиентами, с базой, которую "набивают" годами. От всех этих факторов и складывается заработок и в сезон он может быть от трёх до десяти тысяч в день "чистыми".

"Бизнес-класс" и работа с богатыми клиентами, как и везде — отдельная история и даже каста, приносящие свои материальные плоды. Многие таксисты с материка приезжают в Крым на сезон, как они думают, "срубить длинный рубль" — но сталкиваются с определёнными сложностями.

Они таковы:

  • отсутствуют привычные им агрегаторы,
  • в местные службы часто не берут без местной прописки,
  • нет своей наработанной базы и приходится работать с телеграм-каналами, в которые заказы приходят как раз с тех интернет-сайтов за "половинку" цены, а такими заказами не разбогатеешь…

И получается, что после оплаты жилья и продуктов, даже на мелкие бытовые расходу и нормальный досуг на море денег не остаётся.

Тут можно вспомнить много пословиц, но самая подходящая, пожалуй, — где родился, там и пригодился. Ещё один очень важный момент — безопасность перевозки пассажиров. Местные водители уже давно интуитивно справляются с очень опасными участками южнобережных трасс, серпантинами, а водителям с материка нужно время, чтобы изучить все особенности дорог и привыкнуть к специфики местного вождения.

Жутких историй, которые ежегодно происходят по вине не подготовленных к таким дорогам водителей, можно было бы изложить на десятках страниц, но не будем…

Хочется сказать одно — труд крымского таксиста, работающего по 15-16 часов каждый день на жаре, на сложных участках дорог и в пробках, очень не прост. А за короткий сезон (разве это не так в любом другом бизнесе?) хочется заработать и отложить немного денег — потому что впереди зима.

Выводы делайте сами. Пожелаю лишь всем лёгких дорог, а таксистам — клиентов побогаче.

P.S. Пользуйтесь услугами проверенных служб и проверенных водителей — тогда ваш отдых ничто не сможет испортить!

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