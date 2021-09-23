Ужесточение санкций против госдолга РФ поддержали в палате представителей США

Нижняя палата Конгресса США поддержала поправку к проекту оборонного бюджета на следующий год, предусматривающую ужесточение санкций против госдолга России.

Как сообщает РБК со ссылкой на текст поправки, которую внёс конгрессмен-демократ от Калифорнии Брэд Шерман, документ предполагает введение запрета для американцев на сделки с российским суверенным госдолгом на вторичном рынке.

Ранее Вашингтон ввёл санкции, предусматривающие запрет на покупку акций на первичном рынке.

Согласно сведениям Bloomberg, в соответствии с новой поправкой для американцев окажутся под запретом облигации в любой валюте, выпущенные Центробанком РФ, Фондом национального благосостояния и Федеральным казначейством со сроком погашения более 14 дней.

Кроме того, поправка обязывает Нацразведку США анализировать зарубежное вмешательство в американские выборы и представлять отчёты по этому вопросу президенту страны, который на их основании будет принимать решение о продлении или снятии санкций.

В Торговой палате США выступили против поддержанной палатой представителей поправки, пояснив, что она затруднит обслуживание работающих в РФ корпоративных клиентов американских банков.

По мнению исполнительного вице-президента палаты Нила Брэдли, поправка незначительно повлияет на способность РФ получать средства на мировых рынках, но серьёзно повредит деятельности американских компаний в России.

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