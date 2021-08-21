"Ответ будет жёстким и адекватным": Захарова прокомментировала новые санкции США

Введение Америкой новых санкций в отношении РФ продиктовано нежеланием властей США строить отношения между двумя странами на партнёрской основе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, новые санкции против РФ вводятся "под надуманными предлогами" вопреки договорённостям, достигнутым Владимиром Путиным и Джо Байденом в ходе июньской встречи в Женеве.

Захарова отметила, что это происходит "на фоне крупнейшего для США внешнеполитического провала в Афганистане".

"Опять идет в ход устроенная западными спецслужбами провокация с мнимым отравлением А. Навального вкупе с угрозами в адрес компаний, участвующих в почти уже завершенном проекте "Северный поток-2"", — заявила официальный представитель МИД.

По её мнению, введение новых санкций свидетельствует о нежелании Вашингтона признать, что давить на Россию бесполезно.

"Наш ответ, как всегда, будет жестким и адекватным", — подчеркнула Мария Захарова.

Напомним, 20 августа США ввели санкции против ряда российских структур и физлиц, которые, по версии американских властей, имеют отношение к отравлению Алексея Навального и строительству газопровода "Северный поток — 2".

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