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"Смешные решения": В Совфеде оценили новые санкции против "Северного потока-2"

Экономика

Новые санкции, введённые США в отношении газопровода "Северный поток-2" не окажут никакого влияния на реализацию проекта, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Смешные решения": В Совфеде оценили новые санкции против "Северного потока-2"

"Это смешные решения. Все это сделано для того, чтобы отвлечь внимание от положения США в Афганистане, откуда они позорно бежали", — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что санкции не смогут повлиять на проект, реализация которого близится к завершению.

Напомним, 20 августа США ввели в отношении "Северного потока-2" санкции, касающиеся двух кампаний, а также судов снабжения "Остап Шеремет" и "Иван Сидоренко".

Общее число физлиц и организаций, оказавшийся под американскими санкциями из-за причастности к строительству газопровода, достигло 23.

Проект "Северный поток- 2", который реализует Nord Stream 2 AG, предполагает строительство двух ниток газопровода из РФ по Балтийскому море до Германии общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Единственный акционер проекта — "Газпром".

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"Это экономический нонсенс" — Раскрыта тайна окупаемости Северного потока-2
Автор: Владимир Васютченко
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