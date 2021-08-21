"Смешные решения": В Совфеде оценили новые санкции против "Северного потока-2"

Новые санкции, введённые США в отношении газопровода "Северный поток-2" не окажут никакого влияния на реализацию проекта, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Это смешные решения. Все это сделано для того, чтобы отвлечь внимание от положения США в Афганистане, откуда они позорно бежали", — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что санкции не смогут повлиять на проект, реализация которого близится к завершению.

Напомним, 20 августа США ввели в отношении "Северного потока-2" санкции, касающиеся двух кампаний, а также судов снабжения "Остап Шеремет" и "Иван Сидоренко".

Общее число физлиц и организаций, оказавшийся под американскими санкциями из-за причастности к строительству газопровода, достигло 23.

Проект "Северный поток- 2", который реализует Nord Stream 2 AG, предполагает строительство двух ниток газопровода из РФ по Балтийскому море до Германии общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Единственный акционер проекта — "Газпром".

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