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Захарова назвала антироссийскими заявления Госдепа США о выборах в Госдуму

Политика

Заявление Госдепартамента США по поводу выборов в Госдуму является антироссийским и не подкреплено какой-либо конкретной фактурой, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова назвала антироссийскими заявления Госдепа США о выборах в Госдуму

"Вашингтон, уже по традиции, выпуская антироссийские заявления, не утруждает себя приведением хоть какой-то конкретной фактуры, подкрепления своих фантазий", — цитирует Захарову "Интерфакс".

Представитель МИД отметила, что в США отказались признать не только итоги прошедших выборов, но и "фактически отечественную избирательную систему как таковую", вместе с тем заявляя о заинтересованности в "конструктивном диалоге".

"Один совет партнёрам: либо пустословие, либо конструктивный диалог, что-то нужно выбрать", — сказала Мария Захарова.

Она напомнила о беспрецедентном количестве кибератак на ЦИК РФ, половина которых шла из США. При этом, как отметила представитель МИД, российскую избирательную систему дестабилизировать не получилось.

Ранее в Госдепартаменте США заявили о невыполнении РФ ряда обязательств в ходе выборов в Госдуму.

"Действия России противоречат её обязательствам, в том числе, в рамках международного пакта о гражданских и политических правах, а также обязательствам перед ОБСЕ и другими международными и региональными организациями", — говорится в заявлении Госдепа.

В нём отмечается, что Россия не пустила наблюдателей от некоторых международных организаций следить за выборами.

Кроме того, Вашингтон заявил, что не признаёт проведение выборов "на суверенной украинской территории".

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
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