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Высказывания Лондона о выборах в Госдуму сочли попыткой вмешательства в дела РФ

Политика

Заявление МИД Великобритании по поводу выборов в Госдуму сочли недопустимым в российском посольстве в Лондоне.

Высказывания Лондона о выборах в Госдуму сочли попыткой вмешательства в дела РФ

"Заявление пресс-службы МИД Великобритании в связи с прошедшими 17-19 сентября выборами в Государственную думу рассматриваем как очередную попытку вмешательства во внутренние дела России. Считаем такие действия недопустимыми в кругу цивилизованных наций", — цитирует ТАСС комментарий российского диппредставительства.

Ранее в британском МИДе назвали прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму "серьёзным шагом назад" для демократических свобод в РФ.

"Меры, принятые российскими властями для того, чтобы маргинализировать гражданское общество, заставить молчать независимые СМИ и не дать участвовать в голосовании по-настоящему независимым депутатам, подрывают политический плюрализм и противоречат международным обязательствам, которые брала на себя Россия", — подчеркнули в министерстве.

Кроме того, МИД Великобритании осудил проведение выборов в Крыму, назвав его "незаконно аннексированным".

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Олег Артюков
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