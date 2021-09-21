Лукашенко: "Ориентир для Белоруссии - семьи как минимум с тремя детьми"

Александр Лукашенко сообщил, что в белорусских семьях должно быть как минимум три ребёнка. Это необходимо, чтобы не допустить снижения рождаемости в республике.

По словам президента Белоруссии, страна и нация двигаются вперёд лишь в том случае, когда в семьях воспитывают как минимум троих детей, передаёт "СБ. Беларусь сегодня". Лукашенко подчеркнул, что именно многодетные семьи являются основным "демографическим ориентиром", поэтому политики будут принимать все возможные меры для повышения рождаемости в стране.

Также белорусский президент добавил, что сегодня жители получают все необходимые пособия при рождении и воспитании детей. Отдельным категориям населения положена финансовая помощь на приобретение жилья, оплату услуг ЖКХ. В 2021 году на эти цели предусмотрено порядка 5 миллиардов рублей.

"Это огромные деньги. Мы может ответственно сказать, что поддержка многодетных — социальных бренд Белоруссии", — подчеркнул Лукашенко.

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