Лукашенко подтвердил информацию о референдуме: "Надо работать с народом"

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в республике проведут референдум по изменениям в Конституцию.

Президент отметил, что в работе над референдумом примут участие местные органы власти. Также белорусский политик подчеркнул, что трудиться надо будет много, убеждать людей выражать свою позицию. По мнению Александра Лукашенко, важно показать гражданам, что смысл нововведений не в узурпировании власти.

"Если мы хотим поддержки со стороны населения, со стороны белорусского народа, так надо работать с народом. Вот такие вот задачи", — добавил президент, слова которого привели журналисты "БелТА".

Из-за протестов в Белоруссии после выборов прошлого года Александр Лукашенко заявил о важности изменений в Конституции.

Ранее белорусский лидер заявлял, что белорусы прошли испытания пандемией и гибридными атаками. Также он подчеркнул, что после президентских выборов граждане увидели, что власти республики могут противостоять блицкригу. Александр Лукашенко попросил народ не поддаваться "сопливым мессенджерам".

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