EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Памфилова назвала прошедшую избирательную кампанию самой сложной
Эксперт усомнился в том, что Франция выйдет из НАТО
Под прицел пермского стрелка чудом не попали второклассники
Ольга Бузова на спор внезапно оказалась в Турции
"Он ещё спит": Маск решил пошутить над Байденом
Отец пермского стрелка рассказал, что он увлекается только компьютером
Более 25 тысяч бюллетеней признали недействительными на выборах в РФ
Французы захотели выйти из НАТО и сблизиться с Россией
Мария Захарова рассказала, какой стиль в одежде она предпочитает

Лукашенко подтвердил информацию о референдуме: "Надо работать с народом"

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в республике проведут референдум по изменениям в Конституцию.

Лукашенко подтвердил информацию о референдуме: "Надо работать с народом"

Президент отметил, что в работе над референдумом примут участие местные органы власти. Также белорусский политик подчеркнул, что трудиться надо будет много, убеждать людей выражать свою позицию. По мнению Александра Лукашенко, важно показать гражданам, что смысл нововведений не в узурпировании власти.

"Если мы хотим поддержки со стороны населения, со стороны белорусского народа, так надо работать с народом. Вот такие вот задачи", — добавил президент, слова которого привели журналисты "БелТА".

Из-за протестов в Белоруссии после выборов прошлого года Александр Лукашенко заявил о важности изменений в Конституции.

Ранее белорусский лидер заявлял, что белорусы прошли испытания пандемией и гибридными атаками. Также он подчеркнул, что после президентских выборов граждане увидели, что власти республики могут противостоять блицкригу. Александр Лукашенко попросил народ не поддаваться "сопливым мессенджерам".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Белоруссия теперь часть России? Политолог объясняет на пальцах
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Захарова ответила на недоверие Евросоюза к думским выборам в России
Памфилова назвала прошедшую избирательную кампанию самой сложной
Эксперт усомнился в том, что Франция выйдет из НАТО
Под прицел пермского стрелка чудом не попали второклассники
Ольга Бузова на спор внезапно оказалась в Турции
"Он ещё спит": Маск решил пошутить над Байденом
Отец пермского стрелка рассказал, что он увлекается только компьютером
Более 25 тысяч бюллетеней признали недействительными на выборах в РФ
Французы захотели выйти из НАТО и сблизиться с Россией
Итог выборов в Думу: Медведев выбывает из президентской гонки 2024 года
Популярное
Общество
В октябре пенсионеры получат дополнительные выплаты

Эксперты рассказали, что пенсионеры могут рассчитывать на получение дополнительных выплат ко Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября.

В октябре пенсионеры получат дополнительные выплаты
"Эта гадина училась у нас": директор центра образования описала стрелка из Перми
Происшествия
"Эта гадина училась у нас": директор центра образования описала стрелка из Перми
Бывший СССР
Эксперт: Казахстан хотят превратить во вторую Украину
Политика. Новости и аналитика
Шойгу и Лавров намерены отказаться от мандатов депутатов после победы ЕР
Андрей Мартынюк Команда Зеленского: что они ни делают, не идут дела Андрей Мартынюк Усам Оздемиров ЦБ командует: "Вперёд!" А сам, конечно, отстаёт? Усам Оздемиров Ирина Шлионская Выбирай себе любой: как цвет одежды меняет нашу жизнь Ирина Шлионская
Российский шоу-бизнес
Мать Королёвой шокировала новость о внучке, рождённой от друга певицы
Политика. Новости и аналитика
Выборы: названы регионы, в которых "Единая Россия" проиграла
Эксперт заявил о проникновении штамма коронавируса "мю" в Россию
Здоровье
Эксперт заявил о проникновении штамма коронавируса "мю" в Россию
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников