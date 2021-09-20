Россиянке дали срок в Белоруссии за клевету на Лукашенко

Суд в Бресте вынес приговор по делу россиянки Ирины Викхольм, обвинявшейся в клевете на президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Как сообщает Telegram-канал правозащитного центра "Весна", 20 сентября Московский суд Бреста признал Викхольм виновной по статье "Клевета в отношении президента Республики Беларусь" и приговорил её к полутора годам колонии общего режима.

Сообщается, что приговор пока не вступил в законную силу.

По информации правозащитного центра, Ирину Викхольм задержали в Белоруссии в конце мая 2021 года. С 1 июня она находилась в брестском СИЗО. Россиянке предъявили обвинение в размещении в Twitter клеветнических сведений о белорусском президенте в связи с инцидентом с самолётом авиакомпании Ryanair.

В начале сентября власти Белоруссии уведомили посольство РФ в Минске о задержании Викхольм.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, комментируя задержание россиянки, что посольство очень внимательно отслеживает в Минске ситуацию и делает всё необходимое для обеспечения законных интересов Ирины Викхольм.

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