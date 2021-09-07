Песков: посольство делает всё для помощи задержанной в Бресте россиянки

Посольство РФ в Минске делает всё, что нужно, чтобы обеспечить интересы задержанной в Бресте россиянки Ирины Викхольм. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наше посольство очень внимательно отслеживает в Минске ситуацию и делает все необходимое для обеспечения законных интересов наших граждан. Находится в постоянном контакте с белорусскими коллегами», - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее в российском посольстве сообщили о получении от белорусских властей уведомления о задержании Ирины Викхольм по делу о клевете на Александра Лукашенко.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на правозащитный центр «Весна», Ирина Викхольм содержится в брестском СИЗО с мая 2021 года. Женщине предъявили обвинение в клевете на президента в связи с инцидентом с самолётом авиакомпании Ryanair. По версии белорусских правоохранителей, обвиняемая опубликовала клеветнические сведения в Twitter.

В настоящее время дело Ирины Викхольм передано в суд. По инкриминируемой россиянке статье ей может грозить до пяти лет заключения.

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