Россиянку задержали в Белоруссии по делу о клевете на Лукашенко

Гражданку РФ задержали в Белоруссии по делу о клевете на президента этой страны Александра Лукашенко.

Россиянку Ирину Викхольм задержали в Бресте. Её обвиняют в клевете на белорусского президента в связи с инцидентом с самолётом авиакомпании Ryanair, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского посольства в Минске Алексея Маскалёва.

Сообщается, что власти Белоруссии уведомили российское посольство о задержании россиянки.

По словам Алексея Маскалёва, задержанная Ирина Викхольм ещё не просила о встрече с консулом.

"Тем не менее мы запросили консульский доступ, и представители генконсульства РФ в Бресте встречались с данной гражданкой", — сообщил собеседник агентства.

Напомним, 23 мая 2021 года самолёт ирландской авиакомпании Ryanair, который направлялся из Греции в Литву, приземлился в аэропорту Минска после сообщения о минировании.

После посадки самолёта сотрудники КГБ задержали находившегося на борту политического активиста и экс-главреда телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, а также летевшую с ним гражданку РФ Софью Сапегу. На следующий день Протасевич дал признательные показания об организации массовых беспорядков в Минске после президентских выборов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.