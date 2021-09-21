Климкин заявил, что после выборов Путин начнёт "волну дестабилизации Украины"

Бывший глава МИД Украины прокомментировал результаты российских выборов в Госдуму. Климкин считает, что Незалежная окажется под давлением.

По мнению Павла Климкина, надеяться, что Евросоюз не признает выборы "не стоит", даже на фоне ситуации в Крыму и Донбассе.

"Они сделают заявления, но продолжат говорить с Россией, которая им нужна — и в контексте Афганистана, и для координации политики Китая, и в конечном итоге, на фоне высоких цен на газ", — написал экс-глава МИД на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что результаты Госдумовских выборов были "предсказуемы" и очень "показательны". После того как ЕС признает результаты, президент РФ сможет начать "более суровую волну дестабилизации Украины".

Ранее Климкин заявлял, что Украина попала в "геополитическую мясорубку". Произошло это, по мнению экс-главы МИД, из-за того, что Незалежная изначально ориентировалась на Европу, а не на США.

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