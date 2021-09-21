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Климкин заявил, что после выборов Путин начнёт "волну дестабилизации Украины"

Политика

Бывший глава МИД Украины прокомментировал результаты российских выборов в Госдуму. Климкин считает, что Незалежная окажется под давлением.

Климкин заявил, что после выборов Путин начнёт "волну дестабилизации Украины"

По мнению Павла Климкина, надеяться, что Евросоюз не признает выборы "не стоит", даже на фоне ситуации в Крыму и Донбассе.

"Они сделают заявления, но продолжат говорить с Россией, которая им нужна — и в контексте Афганистана, и для координации политики Китая, и в конечном итоге, на фоне высоких цен на газ", — написал экс-глава МИД на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что результаты Госдумовских выборов были "предсказуемы" и очень "показательны". После того как ЕС признает результаты, президент РФ сможет начать "более суровую волну дестабилизации Украины".

Ранее Климкин заявлял, что Украина попала в "геополитическую мясорубку". Произошло это, по мнению экс-главы МИД, из-за того, что Незалежная изначально ориентировалась на Европу, а не на США. 

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
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