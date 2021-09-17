"Не вижу ориентир": Климкин рассказал, почему Украина попала в "мясорубку"

По мнению экс-главы МИД Украины Павла Климкина, страна попала в "геополитическую мясорубку" в сфере энергетики, потому что ориентировалась не "на тех".

"Мы попали в геополитическую мясорубку. Байден принял решение касательно "Северного потока — 2" не как подачку Германии, — сказал Климкин в эфире телеканала "1+1".

Германия "тут вообще ни при чём", считает бывший глава МИД. По его мнению, Украине было необходимо вести диалог с Еврокомиссией и Америкой, чтобы в случае угрозы в энергетической сфере, Незалежную могли отнести к "особой категории" стран. При этом Климкин уточнил, что Украине нужно сменить ориентиры на США, а не на европейские страны — Германию и Францию.

Ранее политику Зеленского раскритиковала депутат Верховной Рады Надежда Савченко. Она считает, что страна не в состоянии покупать газ по действующим рыночным ценам. Савченко уточнила, что если положение дел с голубым топливом на Украине не изменится, то Зеленский "может позавидовать судьбе Януковича".

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