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Почти 300 протестующих против обязательной вакцинации арестованы в Австралии

Политика

По данным полиции штата Новый Южный Уэльс в Австралии арестованы 260 человек, вышедших на улицы Сиднея и Мельбурна в знак протеста против вакцинации и введенных ограничений из-за COVID-19.

Почти 300 протестующих против обязательной вакцинации арестованы в Австралии

Полиция сообщила, что для поддержания порядка в Сиднее было задействовано более 1,7 тысяч полицейских, включая сотрудников спецслужб, дорожной и конной полиции.

"Движение общественного транспорта в ряде районов города было остановлено, службам такси запретили провоз пассажиров в центральный деловой квартал", — сообщили ТАСС в полиции штата.

Вместе с тем в столице штата Виктория, в Мельбурне, протесты завершились ожесточенными столкновениями участников акций с полицией, на акции в ход шли камни и бутылки с водой, арестованы 235 человек, и еще 193 человека получили штрафы, следует из сообщения.

Обязательную вакцинацию против коронавируса власти штата Виктория ввели накануне, карантин был введен ранее, 12 августа. Сообщается, что под обязательную иммунизацию попали работники стройфирм региона. Им предписано в срок до 24 сентября получит прививку.

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Автор: Алина Ибрагимова, Куратор: Олег Артюков
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