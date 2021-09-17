Байдена обвинили в возможном распространении секретных технологий

По словам глава американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрила Кимболла, не единожды Джо Байден высказывался о неделимости ядерного оружия. Однако альянс AUKUS подразумевает передачу технологий для атомных подлодок Австралии.

"США, вероятно, захотят поставлять технологии по использованию высокообогащённого урана в качестве топлива", — заявил Кимболл, передаёт ТАСС.

Эксперт отметил, что сейчас есть несколько вариантов топлива, кроме обогащённого урана, но Пентагон не намерен вносить корректировки. И в случае если австралийские подводные лодки будут работать по технологии США — это пойдёт вразрез с предыдущими заявлениями Байдена и ему придётся избрать другой курс.

Углублять военное сотрудничество, но совсем другое — распространять секретную технологию силовых установок, — подчеркнул Кимболл.

Ранее Франция высказалась по поводу создания альянса "трёх". Французские власти посчитали, партнёрство может нарушить интересы страны. А российская сторона высмеяла заявление США о безопасности альянса для других стран, в том числе и для Китая, говоря о конфликте в Индо-Тихоокеанском регионе.

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