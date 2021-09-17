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Пушков высмеял заявление США о безопасности альянса AUKUS для Китая

Политика

Член Совета Федерации Алексей Пушков высказался о заявлении США по поводу безопасности альянса AUKUS для Китая и других стран. Своё мнение о координации военно-политической активности трёх стран, член СФ опубликовал на своей странице в Twitter.

"Не направлен против других стран. То есть против Китая. Ну конечно же! Это вообще формат доставки плюшевых мишек в страны Индийского и Тихого океанов. Только и всего", — написал Пушков.

Ранее член Совета Федерации уточнил, что для России нет угрозы от партнёрства трёх стран:

  • Австралии,
  • США,
  • Великобритании.

О создании альянса "трёх" AUKUS страны объявили недавно. Острым вопросом для обсуждения стал конфликт в Индо-Тихоокеанском регионе. Позже в Вашингтоне заявили, что партнёрство не будет направлено против других государств, в том числе и Китая.

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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