Политологи рассказали, когда американские солдаты уйдут из Сирии

Политологи считают, что военные США покинут Сирию до конца президентства Джо Байдена. По мнению специалистов, Америка перейдёт к дипломатической стратегии для решения конфликтных ситуаций на сирийской территории.

Как отметил эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов, для "сдерживания" сил ИГИЛ* достаточно будет беспилотников и точечным захватом некоторых террористов, пишет "Лента. ру".

По словам специалистов, цель США на сирийской земле — не миротворчество, а противостояние России. Чтобы не дать подорвать авторитет американской стороны на территории Сирии.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что в планах у американцев "раздел" сирийской территории. И отметил, что именно США являются причиной конфликта в регионе, и поэтому стратегия России нацелена на сохранение целостности Сирии.

* запрещённая организация на территории РФ

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