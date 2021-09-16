Политологи считают, что военные США покинут Сирию до конца президентства Джо Байдена. По мнению специалистов, Америка перейдёт к дипломатической стратегии для решения конфликтных ситуаций на сирийской территории.
Как отметил эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов, для "сдерживания" сил ИГИЛ* достаточно будет беспилотников и точечным захватом некоторых террористов, пишет "Лента. ру".
По словам специалистов, цель США на сирийской земле — не миротворчество, а противостояние России. Чтобы не дать подорвать авторитет американской стороны на территории Сирии.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что в планах у американцев "раздел" сирийской территории. И отметил, что именно США являются причиной конфликта в регионе, и поэтому стратегия России нацелена на сохранение целостности Сирии.
* запрещённая организация на территории РФ
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Мировые СМИ ломают голову над вопросом: пойдёт ли на новый президентский срок Владимир Путин, и если нет, то кто возглавит Россию?