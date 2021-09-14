Рябков рассказал о планах США разделить Сирию

Заместитель главы министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков предположил, что США планируют разделить Сирию.

По словам Рябкова, "незаконное присутствие США" в Сирии является одной из главных причин вооружённого конфликта, который до сих пор продолжается в стране.

"Думаю, что в их арсенале есть сценарий де-факто раздела Сирии", — отметил замглавы МИД РФ в интервью RT Arabic.

Он добавил, что Россия пытается противостоять этому и действует в рамках существующих резолюций Совета безопасности ООН, подтверждающих территориальную целостность Сирии.

Вооружённый конфликт в Сирии начался в 2011 году. В 2018 году в Сочи прошёл конгресс сирийского нацдиалога. На нём было решено создать конституционный комитет для подготовки конституционной реформы в стране. Этот комитет был создан, и сейчас он работает в Женеве (Швейцария).

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.