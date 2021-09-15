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В Кремле отвергли возможность введения в России локдауна из-за коронавируса

Политика » Власть » Кремль

Российские власти не рассматривают варианты введения в стране локдауна или новых ограничений из-за коронавируса, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле отвергли возможность введения в России локдауна из-за коронавируса

"Такого нет вообще вопроса сейчас", — цитирует заявление Пескова РИА Новости.

Комментируя прогнозы вирусологов о возможности новой волны заболеваемости коронавирусной инфекцией в конце сентября, пресс-секретарь Путина отметил:

"Какие-то вирусологи постоянно ждут новую волну, какие-то говорят, что она будет позже, какие-то говорят, что она вообще не повторится. Поэтому тут очень широкий диапазон мнений".

Ранее некоторые эксперты в медицинской сфере заявили о возможности подъёма заболеваемости COVID-19 в конце сентября — начале октября 2021 года. Как пояснила глава Роспотребнадзора Анна Попова, прогнозируемый рост числа случаев заражения коронавирусом закономерен, поскольку осенью ежегодно наблюдается всплеск инфекционных вирусных заболеваний.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, на 15 сентября в стране зарегистрировали 7194926 случаев заражения COVID-19. Свыше 6,4 млн заболевших выздоровели, 195041 человек умер.

За последние сутки в РФ выявили 18841 заразившегося коронавирусом. Зафиксировано 792 случая летального исхода заболевания.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
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