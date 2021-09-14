Косачёв оценил перспективы признания режима "Талибана"* РФ

Вопрос о признании Россией режима "Талибан"* в Афганистане на данный момент неактуален, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв.

"Вопроса о признании этого режима пока нет<…>. Если я не ошибаюсь, его нет в повестке дня и у подавляющего большинства других государств-членов ООН", — заявил сенатор в эфире телеканала "Вместе. рф".

Также он отметил, что российская позиция по Афганистану связана с развитием событий в этом государстве.

"На сегодня эта позиция не оставляет никакого пространства для двусмысленности. Мы понимаем, что "Талибан"* как движение, как политическая сила контролирует территорию страны и в этом смысле должен становиться партнёром по диалогу", — сказал представитель Совфеда.

По его словам, пока неясно, в какой степени "Талибан"* окажется вовлечён в происходящие в мире процессы.

"Однако это не значит, что мы закрываемся от диалога и призываем к международной изоляции Афганистана", — отметил Константин Косачёв.

Напомним, ситуация в Афганистане станет одной из центральных тем на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

*Организация запрещена в РФ

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