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Талибы* назвали Китай основным партнером Афганистана

Мир

Талибы*, захватившие власть в Афганистане, рассматривают Китай как главного международного партнёра страны.

Талибы* назвали Китай основным партнером Афганистана

Как заявил в интервью La Repubblica представитель "Талибан"* Забиулла Муджахид, Китай является основным партнёром Афганистана, поскольку готов участвовать в реконструкции страны и инвестировать в неё.

Собеседник издания также выразил надежду, что Китай поучаствует в восстановлении горнодобывающей промышленности Афганистана.

"У нас есть богатые медные рудники, которые, благодаря китайцам, могут быть возвращены в производство и модернизированы", — рассказал Муджахид.

Он заявил также, что Китай сможет стать для Афганистана "пропуском на рынки всего мира".

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на МИД КНР, ранее состоялся телефонный разговор помощника министра иностранных дел Китая У Цзянхао с заместителем директора политического офиса "Талибан"* в Катаре Абдулой Саламом Ханафи.

В ходе разговора представитель МИД КНР подчеркнул, что Пекин всегда уважал суверенитет, независимость и территориальную целостность Афганистана и проводил дружественную политику в отношении народа этой страны.

В свою очередь Ханафи заявил, что Китай — "надёжный друг Афганистана".

* "Талибан" - организация запрещена в РФ

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