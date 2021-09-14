США планируют пригласить Россию на саммит по борьбе с COVID-19

Соединенные Штаты Америки проводят на своей территории первый в своем роде саммит мирового уровня по борьбе с распространением коронавируса, на который намерены пригласить Россию.

Белый дом планирует пригласить на мероприятие мировых лидеров, а также представителей международных, благотворительных и неправительственных организаций, сообщил изданию Axios источник, знакомый с ситуацией.

"Главной целью "Глобального саммита по COVID-19: окончание пандемии и восстановление лучшего" является убеждение ведущих государств как можно больше раздавать, а не продавать вакцины бедным странам", — сказано в сообщении.

Данное мероприятие должно состояться 22 сентября текущего года в онлайн формате.

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