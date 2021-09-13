Выгоду жителей ДНР и ЛНР от внесения в программу переселения объяснила эксперт

Сотрудники МИД России предложили включить жителей ДНР и ЛНР в государственную программу по переселению соотечественников. Зачем это нужно, если граждане и без того могут получить паспорт нашей страны, рассказала для Pravda.Ru заместитель директора Института стран СНГ Александра Докучаева.

Специалист подчеркнула, что речь идёт действительно не о паспорте, который можно спокойно получить. Благодаря программе переселения возможно:

в случае переезда на Дальний Восток получить деньги;

при переезде в другие регионы не тратиться на перевоз багажа;

сразу оформить социальные льготы;

получить работу.

"Люди живут в ДНР, ЛНР — официально на Украине. Мы не признали эти республики как самостоятельные государства. Официально на Украине. И по условиям программы переселения люди, проживающие за рубежом, обращаются в российские консульства. Чтобы передать документы, нужно выехать на Украину", — объяснила Александра Докучаева.

С поправками МВД люди из ДНР и ЛНР смогут подавать заявление на участие в программе прямо в России.

"Упрощение порядка программ вступления — это важно", — подчеркнула эксперт.

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