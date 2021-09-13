Сотрудники МИД России предложили включить жителей ДНР и ЛНР в государственную программу по переселению соотечественников. Зачем это нужно, если граждане и без того могут получить паспорт нашей страны, рассказала для Pravda.Ru заместитель директора Института стран СНГ Александра Докучаева.
Специалист подчеркнула, что речь идёт действительно не о паспорте, который можно спокойно получить. Благодаря программе переселения возможно:
"Люди живут в ДНР, ЛНР — официально на Украине. Мы не признали эти республики как самостоятельные государства. Официально на Украине. И по условиям программы переселения люди, проживающие за рубежом, обращаются в российские консульства. Чтобы передать документы, нужно выехать на Украину", — объяснила Александра Докучаева.
С поправками МВД люди из ДНР и ЛНР смогут подавать заявление на участие в программе прямо в России.
"Упрощение порядка программ вступления — это важно", — подчеркнула эксперт.
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