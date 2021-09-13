Жителей ДНР и ЛНР могут включить в программу по переселению

В Министерстве внутренних дел России предложили включить граждан Донецкой и Луганской народных республик в программу по переселению соотечественников. Об этом написали на официальном сайте ведомства.

Создатели проекта выступили за распространение государственной программы на жителей неподконтрольных Украине территорий. Эти люди смогут подать заявления, если поправки МВД утвердят.

По данным РИА Новости, программа по переселению соотечественников существует в Российской Федерации с 2006 года. Смысл этого проекта в помощи людям, которые после распада Советского Союза оказались вне нашей страны, но хотели бы жить там.

Ранее журналисты Донецкого агентства новостей сообщали, что двенадцатого сентября украинские военные обстреляли ДНР четыре раза. Под огонь силовиков попали такие населённые пункты, как:

Верхнеторецкое,

Озеряновка,

Докучаевск.

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