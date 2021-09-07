Таможня дала добро: между ДНР и ЛНР уберут посты

Таможенные посты между Донецкой и Луганской народными республиками будут упразднены с 1 октября. Такое заявление сделал председатель Государственного таможенного комитета ЛНР Юрий Афанасьевский.

По словам уполномоченного лица, на единой таможенной территории будет функционировать общий внутренний рынок товаров. Он предусматривает единые таможенные тарифы и другие меры регулирования внешней торговли с третьими странами.

"Будет свободное перемещение товаров между территориями государств-членов без применения таможенного декларирования и государственного контроля. Товары ЛНР в ДНР и товары ДНР в ЛНР не будут являться импортными на территориях обеих республик", - пояснил Афанасьевский.

Также, по словам чиновника, выданные и удостоверенные органами ДНР и ЛНР документы, в равной степени будут признаваться и применяться в обеих республиках. Кроме того, при регулировании отношений на единой таможенной территории не будут использоваться понятия "резидент" и "нерезидент".

Напомним, 6 сентября главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник договорились о создании единого экономического пространства, а также приняли программы социально-экономического развития республик на 2022-2024 годы.

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