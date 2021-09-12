В Британии предложили пригласить Россию в НАТО

Читатели британского издания Daily Mail сообщили, что Россию необходимо пригласить в НАТО.

Один из читателей издания заявил, что Запад движется к новой войне, которая никому не нужна. Он также отметил, что Россия не допустит вступление Украины в НАТО из-за сближения альянса к российским границам.

"Было бы разумно пригласить Россию в НАТО, чтобы избежать конфликта и укрепить наш альянс против Китая", — написал читатель Daily Mail.

Ранее Daily Mail писал, что президент России Владимир Путин и Белоруссия тревожат НАТО учениями "Запад-2021". Во время учений произошло первое массовое десантирование. В общей сложности в операции приняли участие около 600 военных.

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