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"Недееспособность": в Совфеде оценили слова Зеленского о возможной войне с РФ

Политика

Высказывание украинского президента Владимира Зеленского о вероятности полномасштабной войны с РФ является подтверждением его недееспособности в качестве главы государства, считает вице-спикер российского Совфеда Константин Косачёв.

"Недееспособность": в Совфеде оценили слова Зеленского о возможной войне с РФ

"Нынешнее заявление Зеленского лишь подтверждает его беспомощность и недееспособность как президента Украины. Увы", - цитирует заявления парламентария ТАСС.

По мнению сенатора, угроза российской агрессии и представление в качестве её жертвы  Украины является единственным инструментом Киева для привлечения внимания Запада.

Как отметил Константин Косачёв,  каких-либо действий для обеспечения инвестиционной, научной или культурной привлекательности  Украины власти этой страны не предприняли.

«Украина деградирует. Констатирую это с большим сожалением, но факт остается фактом", - сказал собеседник агентства.

Напомним, 10 сентября на проходящем в Киеве форуме YES Brainstorming Владимир Зеленский заявил, что считает вероятной полноценную войну с РФ. Президент добавил, что такое развитие событий стало бы "наибольшей ошибкой".

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Олег Артюков
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