Высказывание украинского президента Владимира Зеленского о вероятности полномасштабной войны с РФ является подтверждением его недееспособности в качестве главы государства, считает вице-спикер российского Совфеда Константин Косачёв.
"Нынешнее заявление Зеленского лишь подтверждает его беспомощность и недееспособность как президента Украины. Увы", - цитирует заявления парламентария ТАСС.
По мнению сенатора, угроза российской агрессии и представление в качестве её жертвы Украины является единственным инструментом Киева для привлечения внимания Запада.
Как отметил Константин Косачёв, каких-либо действий для обеспечения инвестиционной, научной или культурной привлекательности Украины власти этой страны не предприняли.
«Украина деградирует. Констатирую это с большим сожалением, но факт остается фактом", - сказал собеседник агентства.
Напомним, 10 сентября на проходящем в Киеве форуме YES Brainstorming Владимир Зеленский заявил, что считает вероятной полноценную войну с РФ. Президент добавил, что такое развитие событий стало бы "наибольшей ошибкой".
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