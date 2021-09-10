Зеленский допустил возможность войны с Россией

Украинский президент Владимир Зеленский считает возможной полноценную войну с Россией.

По информации ТАСС, о вероятности войны с РФ украинский лидер заявил на проходящем в Киеве форуме YES Brainstorming. Отвечая на соответствующий вопрос модератора дискуссии, Зеленский сказал: "Считаю, может быть".

Президент Украины подчеркнул, что такой вариант развития событий был бы "наибольшей ошибкой".

"После этого никогда не будет существовать соседства России, Украины, Белоруссии", — заявил Владимир Зеленский.

Он отметил, что в настоящее время между украинцами и россиянами пропасть. Однако со временем отношения между двумя странами могут нормализоваться.

Напомним, ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ способны взять Донецк и Луганск.

"Если верховный главнокомандующий даст команду взять Донецк и Луганск, они могут это сделать. Но что делать с теми десятками, сотнями тысяч людей, которые при этом могут погибнуть? Кто за это будет нести ответственность?" — сказал Данилов.

Вместе с тем он отметил, что сейчас Украина реализует политико-дипломатический сценарий урегулирования конфликта в Донбассе.

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