В СНБО заявили о способности армии Украины взять Донецк и Луганск

Армия Украины в состоянии взять столицы ЛДНР, однако это повлечёт многочисленные жертвы, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов.

"Наша армия может выполнить любое задание. <…> Если верховный главнокомандующий даст команду взять Донецк и Луганск, они могут это сделать. Но что делать с теми десятками, сотнями тысяч людей, которые при этом могут погибнуть? Кто за это будет нести ответственность?" — цитирует заявление секретаря СНБО ТАСС.

Алексей Данилов напомнил о разработанных Советом национальной безопасности и обороны пяти сценариях урегулирования конфликта на востоке Украины.

"Сейчас мы движемся по первому — политико-дипломатическому. Мы договариваемся совместно с нашими партнёрами, с ФРГ и Францией, в соответствующем формате", — сообщил секретарь СНБО.

По мнению Алексея Данилова, вести переговоры об урегулировании конфликта в Донбассе стоит Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину. Участие в переговорах представителей ЛДНР секретарь СНБО счёл невозможным.

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